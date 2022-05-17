В мире вспышка загадочного гепатита. Что о нем известно?

Откуда появилась болезнь? Она уже есть в России?
В начале апреля власти Шотландии сообщили о десяти случаях гепатита у детей в возрасте до десяти лет. Точную причину врачам установить не удалось. Вскоре этот диагноз был поставлен уже 74 детям в Великобритании. Также выяснилось, что еще осенью 2021 года в больницы штата Алабама (США) поступили девять детей с острым поражением печени, причем один — в тяжелом состоянии. Всем было меньше шести лет.
По данным ВОЗ, к середине мая в мире выявили уже около 450 случаев. В основном — в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Молдавия, Испания), а также в США, Канаде, Израиле, Индонезии и Японии.
В России пока не зафиксировали ни одного случая болезни. 14 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза болезни в страну оценивается как низкий.
Что известно о заболевших?
Подавляющее большинство больных — дети в возрасте до 10 лет. Примерно у каждого десятого болезнь протекает в особенно тяжелой форме, требуется пересадка печени. Известно о десяти смертях.
Симптомы включают рвоту, боль в животе, диарею, обезвоживание и желтуху — пожелтение кожи или глаз. У них также зафиксировали аномально высокий уровень печеночных ферментов в крови, что указывает на воспаление или повреждение печени.
Судя по всему, болезнь возникает спорадически, а случаи не связаны друг с другом. Это может указывать на то, что единого возбудителя нет.
Почему его называют гепатитом неизвестного происхождения?
Основная причина гепатита — вирусная инфекция. Например, ее обнаруживают в 78% случаев впервые выявленного хронического гепатита в России. Другие причины включают алкоголизм, прием некоторых лекарств, аутоиммунные заболевания, отравление токсичными веществами.
Но новая вспышка сразу поставила врачей в тупик. Самые распространенные вирусы, вызывающие острый гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е) не были найдены ни у одного из пациентов. Не подтвердилась и связь с лекарствами (например, передозировкой парацетамола, которая может вызвать печеночную недостаточность).
Гепатит может также быть аутоиммунным — в этом случае иммунитет человека атакует его собственные здоровые клетки (в данном случае клетки печени). Но у больных не обнаружили в крови характерных антител.
Общего для всех заболевших биомаркера, будь то признак инфекции или токсичное вещество, выявить пока не удалось.
На данный момент основная версия — заражение аденовирусом.
У пятерых из девяти пациентов в Алабаме врачи нашли аденовирус 41 серотипа. Аденовирусом были заражены и 77% больных из Великобритании. Причем в Соединенном Королевстве как раз недавно отмечался значительный подъем заболеваний этой инфекцией. Специалисты связывают вспышку со снятием пандемийных ограничений.
Аденовирусы неопасны для человека. Они обычно вызывают легкие инфекции, которые проходят сами собой. Чаще всего симптомы включают насморк, боль в горле, повышенную температуру, иногда диарею и рвоту. Бывают осложнения в виде гастроэнтерита, конъюнктивита и воспаления мочевого пузыря. Аденовирус 41 типа может дать осложнения на печень у детей с иммунодефицитами, но ни у одного пациента такого состояния не было.
Гепатит в качестве осложнения аденовирусной инфекции мог появиться у детей, переболевших COVID-19. Прямой связи с коронавирусом врачи не нашли, а среди больных только 18% имели COVID-19. Но известно, что коронавирус поражает клетки сосудов, в том числе желчных протоков и капилляров, питающих органы. Из-за этого может страдать функция печени. Дети могли переболеть раньше, в том числе бессимптомно.
Еще одно предположение связано с тем, что самоизоляция и беспрецедентные меры осторожности создали эффект «защитного пузыря». Дети в этот период реже сталкивались с инфекциями из-за самоизоляции, поэтому их иммунитет остался во многом «наивным». После снятия ограничений аденовирусы могли стать более опасными для таких детей.
Если последнее верно, это могло бы объяснить, почему случаи болезни начали выявлять именно сейчас, когда ряд стран (и Великобритания в числе первых) начали снимать ограничения.
Правда ли, что гепатит — это побочный эффект вакцинации?
Некоторые вакцины от коронавируса созданы с использованием аденовирусов (например, вакцина от Oxford/AstraZeneca, Johnson&Johnson, российский «Спутник V»). В них содержится генетически измененный вирус (вектор), лишенный способности размножаться. Его используют для того, чтобы доставить в клетку кусочек коронавирусного генетического кода.
Однако ученые не обнаружили никакой связи между применением аденовирусных вакцин и случаями ГНП. Подавляющее большинство заболевших детей вообще не было привито, поскольку детская вакцинация началась позже взрослой и была не такой массовой. Кроме того, для производства вакцин используется аденовирус другого типа.
В 2021 году в журнале Journal of Hepatology вышла статья, в которой описывались несколько случаев поражения печени у американцев, получивших мРНК-вакцины производства Pfizer и Moderna. Из 16 пациентов ни один не был ребенком, а большинство было старше 60 лет.
Пациенты обратились за помощью спустя 5−46 дней после первой дозы вакцины, в том числе 12 пациентов (75%) — после введения второй дозы. У шести пациентов были хронические заболевания печени, у трех — цирроз, у одного — ранее излеченный вирусный гепатит С. Ни один пациент не демонстрировал признаков вирусного гепатита.
По мнению авторов статьи, вакцины могли быть не прямой причиной болезни, а катализатором осложнений. Возможно, сильная реакция иммунитета на прививку спровоцировала обострение старых заболеваний. В любом случае, выборка слишком мала для того, что делать однозначные выводы.
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