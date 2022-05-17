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18:09 (мск), источник: © РИА Новости

Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона «Новые горизонты».

Источник: © РИА Новости

Джордж Буш-младший занимал пост президента США в 2001—2009 годах.

Так, на видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился».

Экс-президент США также произносит фразу: «Слава Вован и Лексус! Подключайте их уже!» (ремарка относится к началу разговора).

Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск».

В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.

Уточняется, что полную запись с 43-м американским президентом Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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