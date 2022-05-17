Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем

Джордж Буш-младший занимал пост президента США в 2001—2009 годах.
Так, на видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился».
Экс-президент США также произносит фразу: «Слава Вован и Лексус! Подключайте их уже!» (ремарка относится к началу разговора).
В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.
Уточняется, что полную запись с 43-м американским президентом Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».
Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.
Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.