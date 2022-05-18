10:39 (мск), источник: N + 1
Палеоантропологи впервые обнаружили останки денисовца вне Алтая и Тибета
Зуб небольшой девочки, жившей 164−131 тысячу лет назад, был найден в Лаосе.
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Палеоантропологи впервые обнаружили останки денисовца вне пещер Денисовой и Байшия. Находка представляет собой зуб девочки, жившей около 131−164 тысячи лет назад. Моляр был найден во время раскопок в лаосской пещере, а его принадлежность к денисовцам была впервые определена на основании морфологии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
В 2010 году стало известно о том, что палеогенетики прочитали древний геном индивида из Денисовой пещеры, который оказался отличен и от людей современного анатомического типа (Homo sapiens), и от неандертальцев (H. neanderthalensis). Ученые сделали это открытие, исследовав ногтевую фалангу мизинца Денисова-3, которая принадлежала подростку возрастом 13−16 лет, жившему около 76,2−51,6 тысячи лет назад. За 12 лет со дня публикации этой статьи ученые сумели обнаружить меньше десятка окаменелостей, которые достоверно можно считать денисовскими. За исключением одной, найденной в тибетской пещере Байшия, все они были раскопаны в Денисовой пещере. Исследование материалов с этого памятника показало, что денисовцы оказались на Алтае около 300 тысяч лет назад и, видимо, исчезли в начале верхнего палеолита. Одной из самых ярких находок, сделанных за это время, оказался небольшой фрагмент кости Денисова-11. Анализ ДНК показал, что она принадлежала девочке, чьей мамой была неандерталка, а отцом — денисовец.
Хотя денисовцы вымерли очень давно, они внесли свой вклад во многие популяции современных людей, например, в коренное население Юго-Восточной Азии, Океании и Австралии.
Недавнее исследование показало, что некоторые племена филиппинских негритосов унаследовали на 34−40 процентов больше денисовских генов, нежели коренные австралийцы и папуасы, то есть больше всех в мире. Кроме того, сразу несколько исследований продемонстрировали, что некоторые современные популяции получили вклад от двух разных групп денисовцев. Похоже, эти архаичные люди в древности заселяли обширные территории от Алтая до Юго-Восточной Азии. Возможно, некоторые уже известные древние находки принадлежали к этой популяции. Так, в прошлом году такие подозрения пали на череп из Харбина.
Группа ученых из Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Китая, Лаоса, США, Франции и ЮАР под руководством Лауры Шакелфорд (Laura Shackelford) из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне исследовала нижний моляр гоминина (TNH2−1), который был обнаружен во время раскопок в пещере Там-Нгу-Хао-2, расположенной в Аннамских горах (Чыонгшон) в Лаосе. Морфология этого зуба демонстрирует, что это первый или второй нижний моляр ребенка, возраст которого по современным темпам развития составлял около 3,5−8,5 года.
С помощью методов урановых серий и электронно-спинового резонанса ученые датировали три зуба животных, установив, что отложения относятся к 188−117 тысячам лет назад. Кроме того, они провели оптическое датирование, получив еще два временных интервала: 143±24 и 133±19 тысяч лет назад. Эти датировки согласуются с оценкой возраста натечного камня (104±27 тысяч лет назад), ограничивающего наиболее позднее время накопления отложений. Учитывая эти данные, ученые пришли к выводу, что зуб относится к 164−131 тысячи лет назад.
Фаунистические материалы из этой пещеры представлены в основном отдельными зубами крупных млекопитающих. Более того, большинство из них оказались повреждены дикобразами, поэтому из-за плохой сохранности определить видовую принадлежность этих останков оказалось затруднительно. Однако исследователи отметили, что фауна этого региона была похожа на ту, что существовала в конце среднего плейстоцена на юге Китая или на севере Индокитая.
Исследователи провели протеомный анализ эмали зуба TNH2−1, однако не сумели найти ни один пептид, который бы надежно позволил отнести эти останки к человеку современного анатомического типа, неандертальцу или денисовцу. Вместе с тем последовательности белков показали, что образец действительно принадлежал индивиду из рода Homo, который, по всей видимости был женского пола. Анализ внутренней и внешней структуры моляра показал, что наибольшее сходство эта находка демонстрирует с образцом из пещеры Байшия. По абсолютным размерам только зубы людей среднего плейстоцена из Азии демонстрируют более крупные зубные коронки. Кроме того, пропорции ткани коронки совпадают с аналогичными показателями у второго моляра челюсти из пещеры Байшия, а также верхнего моляра Денисова-4. Сложная окклюзионная поверхность зуба из Лаоса также отличала его от человека флоресского (H. floresiensis), человека лусонского (H. luzonensis) и человека современного анатомического типа.
Палеоантропологи пришли к выводу, что теоретически этот зуб мог бы принадлежать неандерталке. Это бы существенно расширило ойкумену этого вида древних людей на юго-восток. Однако, учитывая сходство с образцом из пещеры Байшия, они заключили, что наиболее вероятно моляр принадлежал денисовке.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях, посвященных денисовцам. Так, палеоантропологи описали фалангу пальца этого человека и выяснили, что по форме она не отличалась от современных. А археологи обнаружили на Алтае пещеру с каменными орудиями денисовского облика.
Михаил Подрезов