В Египте в храме Хнума найдены цветные фрески с богиней-стервятником и богиней-змеей

Рельефные изображения в центральной части потолка, как сообщает немецкий египтолог Кристиан Лейц из Тюбингенского университета, составляют в общей сложности 46 изображений, включая верхнеегипетскую богиню-стервятника Нехбет и нижнеегипетскую богиню-змею Уаджит. В то время, как Нехбет, изображенная с головой стервятника, носит белую корону Верхнего Египта, Уаджит можно опознать по нижнеегипетской короне, увенчанной коброй, пишет портал Phys.org.
Исследователи из Института древних ближневосточных исследований Тюбингенского университета и Министерства туризма и древностей Египта во главе с доктором Хишамом эль-Лейти с 2018 года работают над расчисткой барельефов, картин и надписей в храме, которые постепенно раскрывают свои первоначальные цвета. «Храмы и древние изображения богов часто раскрашивались яркими красками, однако они со временем выцветали или даже полностью исчезали в результате внешних воздействий, — поясняет Лейц. — Храму Хнума в Исне в этом смысле, можно сказать, повезло: изображения в нем за две тысячи лет покрылись изрядным слоем грязи и копоти, именно это и помогло им сохраниться».
Более половины потолков и восемь из 18 колонн были теперь очищены, законсервированы и задокументированы группой, возглавляемой Ахмедом Эмамом. От храма в Исне, расположенном в 60 км к югу от Луксора, осталась лишь пристройка перед входом, так называемый пронаос — конструкция из песчаника 37 м в длину, 20 м в ширину и 15 м в высоту — она была установлена не позднее времен римского императора Клавдия (41−54 гг. н.э.). Ее расположение в центре города, возможно, и стало причиной того, что, в отличие от других зданий, ее не использовали в качестве источника камня для строительства во время индустриализации Египта.