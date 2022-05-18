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10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток из Колумбии установил новый мировой рекорд по сбору кубика Рубика

Рекордсмен тренировался во время карантина.

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19-летний подросток из Колумбии Анхель Альварадо установил новый мировой рекорд и собрал сразу 3 кубика Рубика за 4 минуты 31 секунду.

Вдобавок к и без того невероятному трюку, парень сам усложнил себе задачу, жонглируя ими в процессе.

Анхель побил свой собственный рекорд. Его предыдущий результат, установленный в 2021 году, — 4 минуты 52,43 секунды. Перед тем как установить его, Альварадо тренировался два года — как раз во время локдауна, введенного из-за COVID-19.

Олеся Маевская

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