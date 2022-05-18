10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подросток из Колумбии установил новый мировой рекорд по сбору кубика Рубика
Рекордсмен тренировался во время карантина.
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19-летний подросток из Колумбии Анхель Альварадо установил новый мировой рекорд и собрал сразу 3 кубика Рубика за 4 минуты 31 секунду.
Вдобавок к и без того невероятному трюку, парень сам усложнил себе задачу, жонглируя ими в процессе.
Анхель побил свой собственный рекорд. Его предыдущий результат, установленный в 2021 году, — 4 минуты 52,43 секунды. Перед тем как установить его, Альварадо тренировался два года — как раз во время локдауна, введенного из-за COVID-19.
Олеся Маевская