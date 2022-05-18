Зоологи выяснили, как слоны оплакивают умерших

Исследователи проанализировали опубликованные на YouTube видеозаписи слонов рядом с умершими сородичами. Оказалось, те охраняют трупы, прогоняя людей и устраиваясь рядом поспать, и, по-видимому, пытаются «разбудить» умерших — толкают их и трясут, либо пытаются поднять. Кроме того, слоны громко ревели над трупом. Также многие слоны прикасались хоботом к морде и ушам трупа, возможно, обнюхивая его. Слоны вообще достаточно часто используют прикосновения в общении, отмечают ученые — их часто можно увидеть гуляющими с переплетенными хоботами.
Некоторые самки использовали хобот, чтобы перенести умерших детенышей. Такое поведение не свойственно слонам — живые детеныши следуют за стадом самостоятельно.
«Сама по себе эта переноска может указывать на то, что они знают, что с детенышем что-то не так», — пояснили исследователи.
Пока неясно, в какой степени слоны осознают саму концепцию смерти. Авторы работы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят больше узнать об этом и о когнитивных способностях слонов в целом.