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11:01 (мск), источник: Газета.Ру

Зоологи выяснили, как слоны оплакивают умерших

Умершего сородича слоны охраняют и пытаются поднять на ноги, выяснила международная команда зоологов во главе со специалистами из Смитсоновского института природоохранной биологии. Свои наблюдения они изложили в статье в журнале Royal Society Open Science.

Источник: baluda/СС0

Исследователи проанализировали опубликованные на YouTube видеозаписи слонов рядом с умершими сородичами. Оказалось, те охраняют трупы, прогоняя людей и устраиваясь рядом поспать, и, по-видимому, пытаются «разбудить» умерших — толкают их и трясут, либо пытаются поднять. Кроме того, слоны громко ревели над трупом. Также многие слоны прикасались хоботом к морде и ушам трупа, возможно, обнюхивая его. Слоны вообще достаточно часто используют прикосновения в общении, отмечают ученые — их часто можно увидеть гуляющими с переплетенными хоботами.

Некоторые самки использовали хобот, чтобы перенести умерших детенышей. Такое поведение не свойственно слонам — живые детеныши следуют за стадом самостоятельно.

«Сама по себе эта переноска может указывать на то, что они знают, что с детенышем что-то не так», — пояснили исследователи.

Пока неясно, в какой степени слоны осознают саму концепцию смерти. Авторы работы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят больше узнать об этом и о когнитивных способностях слонов в целом.

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