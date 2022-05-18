Ветеринары решили больше не признавать мопсов обычными собаками

Сравнив риски 40 распространенных заболеваний у мопсов и других пород собак, ученые выяснили, что мопсы в 54 раза чаще болели брахицефальным обструктивным синдромом дыхательных путей, в 13 раз чаще страдали от изъязвления роговицы, почти в 11 раз чаще у них встречался дерматит кожных складок и в два раза чаще имелись сильно отросшие ногти. Статья об этом опубликована в журнале Canine Medicine and Genetics.
Со своими приплюснутыми носиками и морщинистыми мордочками мопсы стали любимцами многих знаменитостей и просто рядовых владельцев собак. Однако новое исследование дает знать, что эта порода страдает от столь большого количества весьма серьезных заболеваний, что мопсов больше нельзя считать обычными собаками. По словам ветеринаров из британского Королевского ветеринарного колледжа, мопсы значительно чаще страдают от респираторных, глазных и кожных заболеваний, чем представители других пород. «Сильно отличающиеся профили здоровья у мопсов и других собак в Великобритании позволяют предположить, что мопсы до такой степени отклонились от прочих пород собак, что эта порода больше не может считаться типичной собакой», — написали исследователи в своей статье.
Коротколицые «брахицефальные» характеристики мопсов не развились естественным путем, а стали результатом селекционного разведения. Кроме уже упомянутых заболеваний, мопсы к тому же в 51 раз чаще имеют узкие ноздри и в 2,5 раза чаще страдают от ожирения. К тому же мопсы относятся к породам собак с самой короткой продолжительностью жизни. Подобные выводы были сделаны на основе анализа 16 218 записей о мопсах и 889 326 записей о собаках иных пород, взятых из базы данных VetCompass.