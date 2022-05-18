11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Угадайте город по музею
Сможете угадать хотя бы 5 из 7?
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18 мая отмечается Международный день музеев. Майская погода бывает капризной, и не всем удастся полюбоваться искусством в столь необычный праздник. Зато мы можем помочь вам с выбором на будущее.
Попробуйте отгадать, где расположен тот или иной музей, а заодно приглядитесь: возможно, недалеко от вашего города расположена сокровищница, о которой вы и не подозреваете.
Олеся Маевская
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