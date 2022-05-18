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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Угадайте город по музею

Сможете угадать хотя бы 5 из 7?

18 мая отмечается Международный день музеев. Майская погода бывает капризной, и не всем удастся полюбоваться искусством в столь необычный праздник. Зато мы можем помочь вам с выбором на будущее.

Попробуйте отгадать, где расположен тот или иной музей, а заодно приглядитесь: возможно, недалеко от вашего города расположена сокровищница, о которой вы и не подозреваете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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