14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае самка лабрадора «усыновила» двух амурских тигрят
Малыши совсем не против.
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Окотившаяся трехлетняя самка амурского тигра по кличке Ху Ню, живущая в зоопарке города Саньмэнься китайской провинции Хэнань, отказалась кормить своих новорожденных детенышей.
Сотрудники парка забили тревогу и нашли тигрятам временную замену — самку лабрадора, которая с радостью поделилась с малышами своим молоком.
Судя по видео, снятому одним из посетителей зоопарка, в новообразовавшейся семье все довольны.
Ранее фотоловушка, установленная в Уссурийском заповеднике, запечатлела брачные ухаживания пары амурских тигров.
Олеся Маевская