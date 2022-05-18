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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае самка лабрадора «усыновила» двух амурских тигрят

Малыши совсем не против.

Окотившаяся трехлетняя самка амурского тигра по кличке Ху Ню, живущая в зоопарке города Саньмэнься китайской провинции Хэнань, отказалась кормить своих новорожденных детенышей.

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Сотрудники парка забили тревогу и нашли тигрятам временную замену — самку лабрадора, которая с радостью поделилась с малышами своим молоком.

Судя по видео, снятому одним из посетителей зоопарка, в новообразовавшейся семье все довольны.

Ранее фотоловушка, установленная в Уссурийском заповеднике, запечатлела брачные ухаживания пары амурских тигров.

Олеся Маевская

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