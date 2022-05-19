Илон Маск назвал демократов «партией ненависти»

«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев», — написал Илон Маск в Twitter.
«А теперь посмотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня», — добавил он.
Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа заблокировали в Twitter после атаки протестующих на Капитолий 6 января 2021 года. По мнению Илона Маска, «Twitter подвергает цензуре свободу слова».
CNBC со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что чиновники из партии демократов внимательно следят за покупкой соцсети Илоном Маском и всерьез напуганы. По словам источников канала, некоторые члены команды Байдена обеспокоены тем, что глава Tesla позволит Дональду Трампу и другим республиканцам, которым был запрещен доступ в Twitter, вернуться на платформу.