13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США придумали делать спирт из парниковых газов
«Парниковая» водка пользуется спросом.
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В баре Bathtub Gin, расположенном в Нижнем Манхэттене, посетители могут попробовать уникальный напиток, частично созданный из выбросов парниковых газов, пишет новостной портал CNBC. Но Air Vodka — лишь один из множества продуктов компании Air Company, в составе которых — переработанный диоксид углерода или CO2.
«Мы “собираем” и утилизируем углекислый газ до того, как он окажется в атмосфере, а затем используем его в процессе создания спиртов», — пояснил Грегори Константин, соучредитель и генеральный директор Air Company. Перегонка спирта не только сама по себе вредна и опасна, но и требует использования большого количества воды — из 35 л воды получается 1 л дистиллята.
Air Vodka состоит всего из двух ингредиентов: CO2 и воды. Водород отделяется от воды посредством электролиза, высвобождая кислород. Диоксид углерода соединяют с отделенным в процессе электролиза водородом и добывают этанол — остается только добавить воды, и получается водка.
Однако процесс приготовления водки дорог, из-за чего каждая бутылка подается как люксовый продукт стоимостью $65. Создателей радует, что несмотря на трудности, это один из самых популярных напитков в Bathtub Gin. Деятельность компании не ограничивается производством водки: добытый спирт можно использовать для изготовления парфюмерии или санитайзеров.
Олеся Маевская