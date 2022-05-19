13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Гонконга собрала самую большую в мире коллекцию «снежных шаров»
И попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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Новостной сайт Ruptly сообщил о появлении новой необычной рекордсменки. Жительница Гонконга Венди Суэн собрала самую большую в мире коллекцию «снежных шаров» — более 4000 экземпляров.
Первый шарик ей подарил будущий супруг 20 лет назад. Уже в 2005 году Венди стала рекордсменкой мира по сбору этих предметов. В коллекции есть уникальные экспонаты: шар с компьютерной мышью, шар с рок-группой KISS, пасхальные шары. Самый дорогой — снежный шар Louis Vuitton, снятый с производства. Его стоимость оценивается в $10 000.
«Я думаю, что в этих снежных шарах есть что-то волшебное… Когда вы встряхиваете волшебный шар, то воображение сразу начинает рисовать удивительные картины», — сказала рекордсменка. Суэн не только коллекционирует снежные шары, но и сама создает эти игрушки, чтобы собирать деньги на благотворительность.
Олеся Маевская