Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт в Крыму в августе

Как отметили в пресс-службе, фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России и объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России.
Образовательная часть «Тавриды. АРТ», подготовленная Университетом креативных индустрий арт-кластера «Таврида», сфокусируется на теме «сложности = возможности», а именно на том как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру. Ключевые эксперты индустрии обсудят вопросы использования возможностей в новых экономических условиях, импортозамещения и создания системы поддержки молодых творцов и их проектов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация участников на фестиваль «Таврида. АРТ» уже стартовала. В мероприятии примут участие 3,5 тыс. человек со всей страны.