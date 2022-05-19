Подросток из Колумбии установил рекорд по сбору кубика Рубика Рекордсмен тренировался во время карантина
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
21:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт в Крыму в августе

Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия 19 мая.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в пресс-службе, фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России и объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России.

Образовательная часть «Тавриды. АРТ», подготовленная Университетом креативных индустрий арт-кластера «Таврида», сфокусируется на теме «сложности = возможности», а именно на том как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру. Ключевые эксперты индустрии обсудят вопросы использования возможностей в новых экономических условиях, импортозамещения и создания системы поддержки молодых творцов и их проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация участников на фестиваль «Таврида. АРТ» уже стартовала. В мероприятии примут участие 3,5 тыс. человек со всей страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь