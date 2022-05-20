КС уточнил сроки давности привлечения к административной ответственности

Постановление КС РФ касается дела москвички Ольги Мельниковой, по вине которой 22 декабря 2020 года произошло ДТП. На одной из столичных улиц она резко затормозила, водитель следовавшего за ней автобуса также прибег к экстренному торможению. В результате один из пассажиров упал и сломал руку. Мельникова уехала (вероятно, не зная о происшедшем), водитель автобуса вызвал скорую помощь и ГИБДД.
Инспекторы, исследовав данные с камер и показания свидетелей, выяснили личность водителя машины и оформили материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление места ДТП). 22 марта 2021 года мировой судья лишил Ольгу Мельникову водительских прав на год. Она обжаловала это решение, ссылаясь на ст. 4.5 КоАП, в которой сказано, что привлечь к ответственности за правонарушение можно в течение трех месяцев (в случае рассмотрения дела судом, для постановлений ГИБДД срок составляет два месяца) со дня нарушения.
Таким образом, по мнению Мельниковой, суд первой инстанции не правомочен был лишать ее водительского удостоверения — срок давности истек 21 марта 2021 года. Вышестоящие суды жалобу отклонили, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда (ВС) 2005 года, в котором сказано, что срок давности исчисляется со следующего после нарушения дня, то есть 22 марта он еще не закончился.
«Закрепляя сроки и правила их исчисления, законодатель обязан проявлять надлежащую заботу о качестве устанавливаемых норм, чтобы исключить их неоднозначную интерпретацию на практике», — сказано в опубликованном разъяснении КС. Отмечая позицию ВС о том, что срок давности можно считать по-разному в зависимости от категории нарушения (оконченное или действующее), КС посчитал, что в действующем КоАП нет «оснований для такой дифференциации».
Дело Ольги Мельниковой подлежит пересмотру.
Отметим, разъяснения КС коснутся всех административных нарушений, предусмотренных КоАП, абсолютное большинство которых фиксирует сегодня ГИБДД (в 2021 году она возбудила более 182 млн дел в отношении нарушителей ПДД).
«КоАП в свое время принимали в спешке, и теперь его приходится “рихтовать” вот такими точечными решениями», — выразила удовлетворение выводами КС эксперт по безопасности движения, юрист Катерина Соловьева. Впрочем, адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Лисин с ней не согласен. Сроки давности вызывали немало дискуссий в профессиональных и научных кругах, напоминает он, поэтому в 2005 году ВС и выпустил постановление пленума.
С тех пор, утверждает эксперт, абсолютному большинству судов и адвокатов стало понятно, что считать сроки нужно со следующего дня после нарушения, к этому за 15 лет все привыкли. «Но судьи КС, найдя оставшийся 1% девиантной судебной практики, решили рассмотреть сомнительный с точки зрения важности судебный кейс и пересмотреть старые и хорошо работающие правила, — жалуется Лисин. — Полезность данного новаторства, думаю, будет абсолютно нулевой или даже отрицательной». Он опасается, что суды после публикации постановления КС и принятия поправок к КоАП будут снова путаться: «Новые словесные обороты в кодексе придется заново всем вместе толковать и, видимо, ждать новый пленум ВС РФ, который расставит все по полкам».