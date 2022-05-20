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05:01 (мск), источник: ТАСС

Попова считает, что COVID-19 уже можно отнести к сезонным заболеваниям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Коронавирус сейчас можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — сказала она.

По ее словам, Роспотребнадзор в течение недели сформирует окончательную позицию по итогам эпидемического сезона. Попова отметила, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а снижение заболеваемости наблюдается уже 13 неделю.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, особенно в послепраздничные дни, когда было большое количество контактов, большой объем миграции», — добавила она.

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