Попова считает, что COVID-19 уже можно отнести к сезонным заболеваниям

«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — сказала она.
По ее словам, Роспотребнадзор в течение недели сформирует окончательную позицию по итогам эпидемического сезона. Попова отметила, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а снижение заболеваемости наблюдается уже 13 неделю.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией, особенно в послепраздничные дни, когда было большое количество контактов, большой объем миграции», — добавила она.