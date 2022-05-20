Аналитики назвали регионы, где чаще принимают антидепрессанты

Жители Тывы и Чечни реже других принимают антидепрессанты, к такому выводу пришли аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак» по результатам исследования (есть у РБК).
Эксперты проанализировали спрос на антидепрессанты в разных регионах России в разрезе количества постоянных жителей.
Наименьшее количество потребителей таких препаратов было зафиксировано в Республике Тыва, где их принимает примерно один человек из 172, затем следует Чеченская Республика, где антидепрессанты принимает каждый 120-й, замыкает тройку Ненецкий автономный округ, где антидепрессанты употребляет один из 70 жителей, следует из результатов исследования.
Лидерами по потреблению антидепрессантов, по данным анализа, стала Москва, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербург и Московская область — каждый девятый. В пятерку «депрессивных регионов» также попали Калужская и Ростовская области.
Аналитики отметили, что в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников, из них 438 производителей.
По данным ВЦИОМа, в России за полгода сократилось число человек, которые считают себя счастливыми. По данным центра, в апреле счастливыми себя назвали 83% россиян. Из них определенно счастливыми себя назвали 37%, скорее счастливыми — еще 46%. Несчастливыми в той или иной степени считают себя 14% опрошенных, 4% затруднились с ответом.
Индекс счастья в марте по сравнению с ноябрем 2021 года снизился на три пункта, до 68. Но за год, с марта 2021 года, этот показатель вырос на четыре пункта.