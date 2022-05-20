В России за сутки зафиксировали более пяти тысяч зараженных COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 96 заболевших, что на 1-го человека меньше, чем вчера (97). Общее число умерших достигло 378 168 человек. За день выздоровели 6173 человека, что на 221-го человека больше, чем 19 мая (5952). Всего выздоровевших — 17 676 801.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Нижегородская область, Воронежская область, Ростовская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Оренбургская область, Тюменская область, Республика Крым, Удмуртская республика, Кемеровская область, Брянская область, Тульская область, Липецкая область — по 2 (11 502, 8 281, 10 915, 8 785, 10 815, 3 996, 4 321, 5 271, 3 835, 2 354, 4 010, 5 189, 3 751 соответственно);.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в конце мая в России возможен всплеск заболеваемости COVID-19 из-за снижения коллективного иммунитета. Он призвал россиян заниматься профилактикой и вакцинироваться.