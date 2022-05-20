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11:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки зафиксировали более пяти тысяч зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5 089 случаев заражения COVID-19 — это на 162 случая больше, чем вчера. Число суточных госпитализаций снизилось на 1,7% по сравнению с вчерашним показателем (до 2081 человек), сообщает оперативный штаб по по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 368 (за все время — 2 767 561);
  • Санкт-Петербург — 357 (1 526 265);
  • Московская область — 206 (973 669);
  • Свердловская область — 169 (442 966);
  • Нижегородская область — 164 (419 826);
  • Воронежская область — 179 (148 308);

За сутки в России умерли 96 заболевших, что на 1-го человека меньше, чем вчера (97). Общее число умерших достигло 378 168 человек. За день выздоровели 6173 человека, что на 221-го человека больше, чем 19 мая (5952). Всего выздоровевших — 17 676 801.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 14 (с начала пандемии — 43 584);
  • Санкт-Петербург — 11 (33 726);
  • Архангельская область — 8 (1760);
  • Челябинская и Тверская области — по 3 (7658 и 2739);

Нижегородская область, Воронежская область, Ростовская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Оренбургская область, Тюменская область, Республика Крым, Удмуртская республика, Кемеровская область, Брянская область, Тульская область, Липецкая область — по 2 (11 502, 8 281, 10 915, 8 785, 10 815, 3 996, 4 321, 5 271, 3 835, 2 354, 4 010, 5 189, 3 751 соответственно);.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в конце мая в России возможен всплеск заболеваемости COVID-19 из-за снижения коллективного иммунитета. Он призвал россиян заниматься профилактикой и вакцинироваться.

Андрей Сапожников

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