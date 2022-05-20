14:17 (мск), источник: ТАСС Наука
Байкальский омуль увеличился примерно вдвое. Ученые не понимают, в чем дело
В 1985 году рыба весила 300−500 грамм, сейчас — 600−800 грамм.
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ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Исследователи заметили, что байкальский омуль пелагической (селенгинской) популяции увеличился в размере. Об этом в пятницу сообщил руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.
Байкальский омуль — ценная промысловая рыба, а также самый известный представитель фауны, обитающий исключительно в этом озере.
С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями омуля могут добывать коренные малочисленные народы Севера, также рыбу могут забирать ученые и — для искусственного воспроизводства — рыбоводные заводы.
«В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300−350 граммов, сейчас это производители почти по 600−800 граммов», — сказал Петерфельд.
Ученые пока не знают, чем вызван рост. На 23 мая запланирована шестидневная экспедиция, где размеры байкальского омуля будут одним из предметов исследования. В нее отправятся специалисты ВНИРО и Лимнологического института Сибирского отделения РАН.
«В ходе экспедиции мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, — это состав микроэлементов в тканях омуля», — рассказал журналистам директор Лимнологического института Андрей Федотов.
В будущем исследователи планируют выяснить, как и на каких глубинах байкальский омуль распределяется зимой. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной глубинная подледная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150−200 м. Выходит, что особи активны на такой глубине и не находятся в зимней «спячке», как считали ранее.