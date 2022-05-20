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14:21 (мск), источник: © РИА Новости

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, пишет газета Telegraph со ссылкой на собственную информацию.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.

Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.

Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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