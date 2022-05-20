16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве спасли породистого пса, съевшего два килограмма камней
Боцман объелся гальки.
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В Красногвардейскую участковую ветеринарную лечебницу обратился хозяин бордоского дога по кличке Боцман. Пес не мог встать, плохо выглядел и тяжело дышал. После осмотра врач Михаил Седельников выявил у собаки увеличение объема и провисание живота, пишет «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии Москвы.
Оказалось, накануне хозяин выкладывал дорожку из гальки. Пес всячески участвовал в процессе, даже не побоялся продегустировать камни. Боцмана отправили на рентген, где выяснилось, что в желудке животного находится около 2-х килограмм гальки.
Пса тут же повезли на операцию. Из желудка бедолаги извлекли почти два килограмма гальки. В настоящее время с животным все хорошо, он идет на поправку.
Олеся Маевская