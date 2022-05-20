«КовиВак» и «ЭпиВакКорону» перестали производить из-за отсутствия заявок от регионов

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме “Спутника V”… В результате остановлено производство “КовиВака”, “Эпивака”, и я не знаю, появился “Конвасел”, увидит ли он свое будущее или не увидит», — сказал Горелов 20 мая, выступая на сессии в рамках конгресса «Оргздрав» (цитата по «Интерфаксу»).
«Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что на самом деле у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета. В какие сроки нужно проводить ревакцинацию и кому надо проводить ревакцинацию. Какими вакцинными платформами», — пояснил Горелов. По его данным, сочетание различных вакцин необходимо для обеспечения максимальной защищенности организма от коронавирусной инфекции.
18 мая первый заместитель гендиректора биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк сообщил, что производство «КовиВака» приостановлено из-за отсутствия спроса и заказов от Минздрава.