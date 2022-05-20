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18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

«КовиВак» и «ЭпиВакКорону» перестали производить из-за отсутствия заявок от регионов

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» перестали производить, поскольку на них перестали поступать заявки от регионов. Запросы поступают только на «Спутник V».

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Источник: AP 2022

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме “Спутника V”… В результате остановлено производство “КовиВака”, “Эпивака”, и я не знаю, появился “Конвасел”, увидит ли он свое будущее или не увидит», — сказал Горелов 20 мая, выступая на сессии в рамках конгресса «Оргздрав» (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что на фоне сложившейся ситуации с производством вакцин осложнился выбор платформ для ревакцинации.

«Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что на самом деле у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета. В какие сроки нужно проводить ревакцинацию и кому надо проводить ревакцинацию. Какими вакцинными платформами», — пояснил Горелов. По его данным, сочетание различных вакцин необходимо для обеспечения максимальной защищенности организма от коронавирусной инфекции.

18 мая первый заместитель гендиректора биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк сообщил, что производство «КовиВака» приостановлено из-за отсутствия спроса и заказов от Минздрава.

Андрей Сапожников

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