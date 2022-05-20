19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Англичанка отсудила $93 тысячи у коллег, которые не позвали ее на вечеринку
Женщина годами терпела жестокость коллег.
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51-летняя кассир казино Рита Леер долго не могла найти общий язык с другими сотрудниками, но их холодность превратилась в бойкотирование. Причиной тому, по словам женщины, стала ее открытая жалоба на руководство, которое продвигало по карьерной лестнице более молодых сотрудников.
Женщина старалась не переживать по этому поводу, но один случай все изменил, пишет портал 24happenings со ссылкой на The Daily Mail. Неожиданно Рита узнала, что она — единственная, кого не пригласили на корпоративную вечеринку. Не в силах справиться с несправедливостью, британка подала в суд на коллег, обвинив их в травле. Первое заседание по делу прошло в конце 2021-го года.
В ходе следствия женщина доказала, что на работе она не раз подвергалась расовой и возрастной дискриминации. Также Леер заявила, что она — единственная в команде, кого не пригласили на вечеринку, несмотря на то, что детали корпоратива обсуждались в ее присутствии. В итоге суд удовлетворил иск, присудив Рите компенсацию в размере $93 тысяч.
Олеся Маевская