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18:35 (мск), источник: РБК

Россияне назвали силовиков самой нежеланной партией для брака

Мужчинам чаще всего нравятся женщины, которые работают врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. Женщины больше одобряют хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор.

Источник: Reuters

Российские мужчины и женщины не хотят жениться или выходить замуж за сотрудников силовых ведомств, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

Согласно опросу, на сотруднице полиции никогда не женился бы каждый седьмой мужчина (14%). Замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства не вышла бы каждая десятая женщина (10%).

Кроме того, мужчины не хотят видеть в своих женах чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), медработниц и педагогов (6%). Еще 4% опрошенных никогда не вступили бы в брак с продавщицей. Женщины же не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).

При том что большая часть мужчин и женщин не обращают внимание на профессию при выборе партнера (21 и 19% соответственно), они могут одобрять или не одобрять его профессию уже в браке.

Мужьям чаще всего нравятся женщины, которые работают врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. Однако их не устраивает такая ситуация, когда жена работает продавщицей, уборщицей, кассиром, лаборантом или госслужащей. Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.

Женщины больше всего одобряют хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. При этом им не нравятся водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели попали в оба списка.

Опрос проходил с 27 апреля по 17 мая во всех округах России. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.

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