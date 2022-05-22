Россияне назвали силовиков самой нежеланной партией для брака

Российские мужчины и женщины не хотят жениться или выходить замуж за сотрудников силовых ведомств, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).
Кроме того, мужчины не хотят видеть в своих женах чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), медработниц и педагогов (6%). Еще 4% опрошенных никогда не вступили бы в брак с продавщицей. Женщины же не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).
Мужьям чаще всего нравятся женщины, которые работают врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами. Однако их не устраивает такая ситуация, когда жена работает продавщицей, уборщицей, кассиром, лаборантом или госслужащей. Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.
Женщины больше всего одобряют хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. При этом им не нравятся водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели попали в оба списка.
Опрос проходил с 27 апреля по 17 мая во всех округах России. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.