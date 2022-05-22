Пентагон начинает доставку грузов детской смеси из-за рубежа в США

«В рамках Operation Fly Formula министерство сельского хозяйства и министерство здравоохранения и социальных служб получили возможность использовать коммерческие самолеты, зафрахтованные Пентагоном, для доставки из-за границы детской смеси, соответствующей стандартам США в области здравоохранения и безопасности, чтобы она быстрее попала на полки [американских] магазинов. В воскресенье утром <…> в штат Индиана прибудет самолет с 78 тыс. фунтов (около 35 тонн — прим. ТАСС) специальной детской смеси <…>», — сказала Жан-Пьер. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Белого дома.
«Обычно процесс транспортировки данной продукции из Европы в США занимает две недели. Благодаря операции мы сократили этот период до примерно трех дней», — уточнила Жан-Пьер.
Как передает агентство Reuters, самолет с грузом приземлился в Индианаполисе (штат Индиана).
По данным компании Datasembly, собравшей информацию от более чем 11 тыс. розничных точек, в начале мая детских смесей на складах было на 43% меньше нормы.
Республиканцы критикуют администрацию президента Джо Байдена (демократ) за запоздалые решения, хотя о потенциальных проблемах было известно еще в конце 2021 года. Ситуация на фоне высокой инфляции в США крайне негативно влияет на рейтинг популярности Байдена и его однопартийцев.