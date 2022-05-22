21:29 (мск), источник: Life.ru
Звезду сериала «Щит и меч» Наталью Величко нашли мёртвой в Москве
Артистка сыграла Эльзу в легендарной шпионской ленте. Также она запомнилась ролью в «Охоте на изюбря».
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Российская актриса Наталья Величко найдена мёртвой в своей московской квартире. Тело 81-летней звезды сериала «Щит и меч», по данным 5-tv.ru, без внешних признаков насильственной смерти нашли вечером 21 мая.
Наталье Величко был 81 год. Звезда советского кино родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. В 1961-м она окончила Московское дирижёрско-хоровое училище, в 1965-м — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), в 1979-м — ещё и режиссёрское отделение ВГИКа. Она сыграла Эльзу в легендарной шпионской четырёхсерийной ленте «Щит и меч». Также актриса запомнилась ролью в «Охоте на изюбря».
Ранее Лайф сообщал, что умерла старейшая актриса театра Наталии Сац Наталия Макарова. Зрители могли запомнить её по таким ролям, как Королева из «Белоснежки» и «Волшебной музыки», Купчиха из «Винтовки и сердца», Баба-Яга в опере «Волк и семеро козлят» и в «Лопушке у Лукоморья», мать Маугли из «Джунглей» и других.