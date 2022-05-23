10:25 (мск), источник: N + 1
Фанат Индианы Джонса нашел в Англии клад из 748 золотых и серебряных монет
Среди находок оказались как римские, так и кельтские монеты.
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Британский археолог-любитель и поклонник фильмов об Индиане Джонсе обнаружил в окрестностях Ипсуича клад, состоящий из 748 золотых и серебряных монет. Коллекция находок включает в себя монеты, отчеканенные при римском императоре Клавдии и кельтском вожде Кунобелине, которые правили в I веке нашей эры. Об этом сообщает BBC.
В России запрещено проводить полевые археологические исследования без специального разрешения — открытого листа. Более того, за использование технических средств поиска, например, металлоискателей, радаров и магнитных приборов, грозит более суровое наказание. Это ограничение представляется необходимым, поскольку для археологов важен не только сам артефакт (если он в конечном счете попадет к ним, а не останется в частной коллекции), но и контекст, в котором он был найден. Любительские поиски же чреваты безвозвратным уничтожением памятников и культурных слоев, которые, к слову, могут находиться буквально в нескольких сантиметрах от современной поверхности. Однако далеко не во всех странах существует подобный запрет. Так, любительская археология процветает в Дании, где значительная часть ценных находок относится к эпохе викингов. Занимаются поисками древностей и жители Великобритании, например, в прошлом году стало известно, что британка Кэт Джайлс сумела найти на острове Мэн четвертый клад эпохи викингов за три года.
Британский поклонник фильмов про Индиану Джонса 31-летний Джордж Риджуэй (George Ridgway) осенью 2019 года исследовал с помощью металлоискателя поле, расположенное неподалеку от города Ипсуич, которое он приметил после изучения территории на сервисе Google Earth. Ему улыбнулась удача и он наткнулся на клад, состоящий из монет железного века и римского периода.
Сначала археолог-любитель обнаружил две римские броши и серебряный денарий времен Юлия Цезаря, отчеканенный в 47−46 годах до нашей эры. Спустя два часа работ в распоряжении исследователя оказалось уже около 180 монет. Продолжив находить фрагменты керамики и монеты, ему даже пришлось оставить своего отца охранять это местонахождение в течение первых двух ночей. Однако после к работам подключились и профессиональные археологи. Исследование, длившееся в течение трех месяцев, позволило найти в общей сложности 748 монет (по словам археолога-любителя, после этого он сделал там и новые находки). Риджуэй полагает, что на этом месте существовало ранее неизвестное римское поселение, которое он надеется в будущем исследовать вместе с местными учеными.
В настоящее время артефакты находятся в Британском музее, где они изучаются и оцениваются. По словам сотрудницы этого учреждения Элеоноры Гей (Eleanor Ghey), это самый большой клад из драгоценных металлов, обнаруженный в Великобритании, который датируется временем правления императора Клавдия (41−54 годы нашей эры). Она отметила, что сочетание римских монет с монетами железного века, отчеканенными при кельтском вожде Кунобелине (около 9−43 годы нашей эры), весьма необычно. Ученая подчеркнула, что особое внимание среди артефактов заслуживает золотая монета времен правления Клавдия, отчеканенная незадолго до завоевания острова римлянами, поскольку в Британии такие монеты встречаются крайне редко.
Михаил Подрезов