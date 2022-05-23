Число школьников на образовательной платформе Учи.ру достигло 10 млн

«В год своего десятилетия крупнейшая образовательная онлайн-платформа Учи.ру, резидент кластера информационных технологий фонда “Сколково”, которая входит в экосистему VK, подводит итоги уходящего учебного года. За этот период количество школьников, занимающихся на Учи.ру, увеличилось на 2 млн. Таким образом, продуктами и сервисами платформы сейчас пользуются 10 млн учеников, 5,5 млн родителей и 450 тыс. учителей со всей России», — говорится в сообщении.
Группа компаний включает образовательную платформу, школу онлайн-репетиторов, образовательный портал, сеть офлайн-школ по программированию и так далее.
Платформа основана в 2012 году, предоставляет платные образовательные курсы по ряду школьных предметов.