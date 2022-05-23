15:50 (мск), источник: Телеканал 360°
«ВКонтакте» запустила сервис для поиска людей
Сервис для поиска людей «Найди меня» заработал во «ВКонтакте».
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«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми», — отметил директор по стратегическому партнерству «ВКонтакте» Дмитрий Уваров.
По его словам, новое приложение появилось благодаря совместной работе «ВКонтакте» и «Одноклассников», соцсети объединились, чтобы помочь пользователям найти людей, которые им дороги.
Единый поиск в приложении доступен по профилям сразу 100 миллионов пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников». Чтобы начать поиск, пользователю нужно заполнить небольшую анкету о человеке, которого он хочет найти.
В анкете указываются фамилия, примерный возраст и другие известные данные. После пользователю предоставляют подборку профилей из «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые подходят под заданные параметры.