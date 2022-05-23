Рогозин предложил переименовать Курильские острова

«Почему эти острова не имеют русских названий?… Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать “Варягом”, второй назвать “Кореец” в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.
То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России, считает гендиректор «Роскосмоса». Он подчеркнул, что Калининград никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны.
Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.