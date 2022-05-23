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21:29 (мск), источник: © РИА Новости

Рогозин предложил переименовать Курильские острова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.

Источник: © РИА Новости

«Почему эти острова не имеют русских названий?… Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать “Варягом”, второй назвать “Кореец” в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

Рогозин отметил, что эта территория, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской войны, так и Великой Отечественной.

То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России, считает гендиректор «Роскосмоса». Он подчеркнул, что Калининград никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны.

Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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