По его словам, ВОЗ оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян: вспышка заболевания за пределами Африки не потребует срочной прививочной кампании. При этом Пибоди узнал о нехватке вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с вирусом.
Распространение вируса можно сдержать, если выполнять ряд требований, заявил эксперт. Среди них — безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук.
Ранее биолог Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян не приведет к эпидемии. Инкубационный период в случае оспы обезьян составляет одна-три недели. Болезнь начинается с высокой температуры, озноба, боли в мышцах — то есть, с выраженного гриппоподобного синдрома. Через один-два дня после начала заболевания появляется сыпь.