Пляжная полоса: как отдохнуть на море в 2022 годуВо сколько обойдется летний отпуск семье с ребенком.
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
11:46 (мск), источник: © РИА Новости

Продолжительность жизни в мире сократилась на два года

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продолжительность жизни в мире сократилась на два года во время пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Источник: Reuters

«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире», — сказала она на IV Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».

Согласно её презентации, продолжительности жизни в мире во время пандемии снизилась впервые с 1950 года, опустившись ниже 71 года с 72,5 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинка за десять дней разрушила британскую семью
Кадыров выпустил клип о боевиках с 'Азовстали'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь