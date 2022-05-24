11:46 (мск), источник: © РИА Новости
Продолжительность жизни в мире сократилась на два года
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продолжительность жизни в мире сократилась на два года во время пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире», — сказала она на IV Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».
Согласно её презентации, продолжительности жизни в мире во время пандемии снизилась впервые с 1950 года, опустившись ниже 71 года с 72,5 лет.