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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец впервые женился в 95 лет

Супруга младше его на 11 лет.

В Уэльсе прошла церемония бракосочетания самого пожилого жениха в мире — 95-летнего Джулиана Мойла. К тому же, это была его первая свадьба, пишет местное издание Wales Online.

Пенсионер из Уэльса познакомился со своей избранницей, 84-летней Валери Уильямс, 23 года назад. На скромной церемонии невеста пошутила, что уже потеряла надежду, что этот день когда-либо настанет. Когда у жениха спросили, каково это, жениться в 95 лет, мужчина ответил, что это событие напомнило ему Новый год, когда жизнь начинается с чистого листа.

По словам молодоженов, они планируют провести медовый месяц на родине Джулиана в Австралии.

Олеся Маевская

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