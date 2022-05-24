Минобрнауки подтвердило «Ъ» намерение отказаться от Болонской системы

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил «Ъ» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Отметим, в последние месяцы в России растет число сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе на фоне конфликта с Западом. В частности, сегодня об этом в интервью заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ранее с таким предложениям выступали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия к нему присоединилась в 2003 году.
Впрочем, в России до сих пор во многих вузах ведут обучения по программам специалитета, которые предусматривают 5−6 лет обучения.