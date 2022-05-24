Украинский режиссер Лозница на Каннском фестивале выступил против бойкота культуры России

«Такая позиция бесчеловечна. Я считаю, что людей надо судить по их заявлениям и делам, — заявил Лозница во вторник в интервью агентству France-Presse. — Каждого человека надо оценивать по его собственным заслугам».
Ранее польский режиссер Агнешка Холланд критиковала Каннский кинофестиваль за включение в конкурс картины «Жена Чайковского», поставленной российским режиссером Кириллом Серебренниковым. В интервью газете The Washington Post она выразила мнение, что «сейчас не время чествовать фильмы, снятые в России на российские деньги».
С требованием «убрать все русское» из фестивальной программы обращались к организаторам киносмотра и официальные делегаты Киева в Канне.
Включенный в основную программу устроителями фестиваля фильм Серебренникова открыл конкурсные показы на фестивале 18 мая. Режиссер был встречен зрителями каннской премьеры долгой овацией.
Лауреат главной фестивальной награды — «Золотой пальмовой ветви» — будет назван в Канне в субботу в ходе завершающей церемонии.
Первый Каннский кинофестиваль планировалось провести в сентябре 1939 года. Идея учредить его родилась еще в 1932 году, однако его проведение было сорвано из-за Второй мировой войны. В результате первый фестиваль состоялся только в 1946 году, но затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 годов.
Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и собрала лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.