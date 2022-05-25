12:12 (мск), источник: © РИА Новости
Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ
ТАШКЕНТ, 25 мая — РИА Новости. Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz.
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В апреле Закирова вернулась в Узбекистан на фоне ситуации на Украине. Также певица известна своими резкими высказываниями о России.
«Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента», — говорится в материале vesti.uz.
По данным издания, она может быть депортирована на историческую родину в Узбекистан.
Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя — Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте «Голос», с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ. В апреле этого года узбекистанские СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.