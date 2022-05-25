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14:16 (мск), источник: © РИА Новости

В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали онковакцину для лечения рака, эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Источник: © РИА Новости

«Онковакцина — это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна… У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%», — сказала Скворцова журналистам.

Она пояснила, что если хирургически удалить 99,9% опухоли, то её единичные клетки, которые остались могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью её ликвидировать.

В настоящее время идет ведётся работа по получению разрешения на проведение клинических исследований, отметил Скворцова.

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