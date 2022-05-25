В ФМБА протестировали на животных вакцину от рака

«Онковакцина — это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна… У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%», — сказала Скворцова журналистам.
Она пояснила, что если хирургически удалить 99,9% опухоли, то её единичные клетки, которые остались могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью её ликвидировать.
В настоящее время идет ведётся работа по получению разрешения на проведение клинических исследований, отметил Скворцова.