15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Учитель попал в Книгу рекордов, читая рэп почти 40 часов
Фристайлер выживал только на чае и фруктах.
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35-летний британец Даниэль Алкон, взявший псевдоним DAlcon, фристайлил почти двое суток подряд. Он читал рэп на протяжении 39 часов 37 минут и 54 секунды, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает телеканал Sky News. В 2020-м году Даниэль уже пытался установить рекорд, но всего на час отстал от лидера — американца Watsky, рекорд которого 33 часа 33 минуты и 16 секунд.
«Благодарю мою команду, которая внесла такой большой вклад, и людей, потративших хотя бы секунду, чтобы посмотреть мое выступление вживую», — написал британский рэпер. По правилам, Алкону давали 30-секундный перерыв, чтобы отдышаться между речитативами, и 5-минутный отдых через каждый час. «Я просто выживал на киви, винограде и чае», — сказал Алкон.
После установления рекорда Даниэль открыто рассказал о своих прошлых проблемах с психическим здоровьем и поделился, что хотел установить рекорд, чтобы привлечь внимание общественности к благотворительной организации Key Changes, в которой он преподает. Данная компания помогает обратившимся справиться с ментальными проблемами с помощью музыки.
Олеся Маевская