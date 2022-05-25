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18:50 (мск), источник: © РИА Новости

Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине

ОМСК, 25 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Гаспаряну за подвиг во время военной спецоперации на Украине, сообщил губернатор Александр Бурков.

«В течение трëх суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, бригада Гаспаряна не допустила прорыва рубежа противником. Они отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ», — сообщил Бурков в своем Telegram-канале.

Андраник Гаспарян, являясь командиром отдельной бригады береговой обороны, вместе с вверенным ему соединением смог захватить мост через реку в Херсонской области, и военнослужащие России удержали мост, не допустив переброски подкрепления противника.

«За подвиг во время военной спецоперации на Украине президент РФ Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Саркисовичу Гаспаряну», — добавил губернатор.

Он поблагодарил военнослужащего за подвиг и верность Родине, а также уточнил, что командир продолжает исполнять воинский долг. Бурков пообещал, что в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.

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