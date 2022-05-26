10:35 (мск), источник: N + 1
Во Франции раскопали два королевских спортзала начала XVI века
В найденных археологами залах играли в мяч короли Людовик XII и Франциск I.
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В ходе раскопок на территории французского города Блуа археологи обнаружили руины двух построек начала XVI века. Оказалось, что здесь располагались королевские залы для игры в мяч, очень популярной в то время при французском дворе. Строительство этого своеобразного спортивного комплекса, предназначенного для обеспечения досуга монарха, отражает возросшую роль Блуа, который в начальный период французского Ренессанса стал крупным культурным и политическим центром. Кроме того, под остатками королевских залов археологи обнаружили следы средневекового дома и хозяйственных сооружений. О находках сообщает сайт Национального института охранных археологических исследований Inrap.
Блуа — центр департамента Луар и Шер — расположен примерно на полпути между городами Орлеан и Тур. По данным археологических раскопок, начало истории Блуа восходит к галльскому поселению на берегу Луары, а в римскую эпоху здесь существовал небольшой укрепленный город. В конце V века Хлодвиг присоединил Блуа с окружающей областью к Франкскому королевству. Но в письменных источниках Блуа впервые упоминается в «Истории франков» Григория Турского (конец VI века) в связи с рассказом о конфликте между меровингскими королевствами Нейстрией и Австразией. В средневековую эпоху город был центром крупного графства, которое в 1391 году было продано сыну короля Карла V Людовику, герцогу Орлеанскому. Когда его внук после пресечения старшей ветви Валуа в 1498 году взошел на престол как Людовик XII, графство и город Блуа стали владением французской короны.
При Людовике XII и в начале правления его преемника Франциска I (1515−1547) Блуа был зимней королевской резиденцией. Город не только стал центром политических событий (издание упорядочивающего правовую систему Блуаского ордонанса 1499 года, подписание ряда договоров в ходе Итальянских войн), но и пережил в первой четверти XVI века культурный расцвет. Старый средневековый замок был реконструирован в ренессансном стиле, построены многочисленные особняки, которые ныне входят в число исторических памятников. В обновленном замке и окружавших его садах (они не сохранились до настоящего времени) проводились торжественные мероприятия и протекала повседневная жизнь коронованных особ и двора.
Одним из любимых развлечений высшего света в эту эпоху была игра в мяч — жё-де-пом (от jeu — «игра» и paume — «ладонь»), прообраз современного тенниса. Эта игра, появившаяся, по-видимому, еще в
Так, в 1397 году парижским горожанам позволили играть в жё-де-пом лишь по воскресеньям, а в 1485 году церковный собор полностью запретил игру представителям духовенства. Но аристократы, включая коронованных особ, продолжали беспрепятственно предаваться любимому развлечению и внесли большой вклад в развитие игры и кодификацию ее правил. Первоначально мячи для жё-де-пом были волосяными или кудельными и обтягивались овчиной, позднее их стали изготавливать из пробки и покрывать мягкой тканью. Примерно на рубеже
Археологи из института Inrap во главе с Дидье Жоссе (Didier Josset), ведущие исследования в Блуа, обнаружили, что и этот город не избежал общего для Франции спортивного увлечения. Раскопки проводятся с октября 2021 года в центральной части города, на правом берегу Луары, на участке площадью 6250 квадратных метров. Ученые нашли здесь остатки двух игровых залов для жё-де-пом, датируемые началом XVI века — временем культурного подъема, связанного с пребыванием королевского двора.
Раскопки показали, что сначала был построен зал размерами 26×6 метров с галереей вдоль одной из длинных стен с восточной стороны. Затем здание расширили, пристроив второе игровое помещение длиной 30 метров и шириной от восьми до девяти метров. Оно было оборудовано тремя галереями: одна располагалась по длинной стороне (также с востока) и две — по коротким. Полы в обоих залах были выложены терракотовой плиткой. На игровой половине, предназначавшейся для приема подачи, боковая стена напротив галереи была сооружена с выступом, который способствовал дополнительным рикошетам мяча.
Место находки расположено в непосредственной близости от королевского замка. Во время реконструкции, предпринятой при Людовике XII, при замке были разбиты сады, среди которых, очевидно, и возвели залы для игры в мяч.
Для этого строителям пришлось, как установили археологи, снести как минимум одно позднесредневековое жилище. Остатки его найдены под полом одного из залов. В более глубоких слоях археологи раскопали силосные ямы и следы земляных сооружений конца каролингской эпохи (IX-X века). В самом низу культурного слоя, мощность которого в этом районе Блуа, вблизи берега реки, превышает пять метров, обнаружились немногочисленные предметы римского времени.
Специалисты из института Inrap уже изучали залы для жё-де-пом, найденные в Версале, Марселе, Ренне, Шиноне и Виллер-Котре. Залы в Блуа расширили географию находок подобного рода и дополнили понимание того, как во Франции XVI века обустраивалось пространство королевской резиденции.
Ранее N + 1 сообщал о том, как французские археологи нашли антропоморфный свинцовый саркофаг во время раскопок в соборе Парижской богоматери и раскопали на севере страны остатки крупного поселения эпохи Меровингов. А еще мы рассказывали, как под портретом шотландского вельможи ученые обнаружили портрет Марии Стюарт, а у короля Людовика Святого заподозрили цингу.
Винера Андреева