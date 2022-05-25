17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Атлантике поймали рекордную рыбу весом более полутонны
Трое рыбаков едва затащили добычу на лодку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Компания рыболовов из Кабо-Верде (архипелаг в Атлантике) поймали атлантического голубого марлина весом в 621 кг и длиной 3,6 метра, сообщает Daily Star. Она стала второй по величине в истории и одной из крупнейших рыб, выловленных в Атлантическом океане за последние 30 лет.
Охота на гиганта длилась 6 дней, в ней участвовала целая команда рыбаков. Когда марлин клюнул, понадобилось трое мужчин и больше получаса, чтобы затащить рыбу в лодку. Добычу разделали, мясо рыбаки раздали местным жителям — его хватит, что накормить десятки семей.
Удивительно, но при своей длине и весе пойманный марлин — не самая крупная рыба в истории. Бесспорный чемпион, судя по базе данных мировых рекордов IGFA All Tackle, был пойман в Бразилии в 1992 году и весил 636 кг.
Ранее мы рассказывали о самых впечатляющих рекордах среди рыб.
Олеся Маевская