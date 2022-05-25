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20:44 (мск), источник: Life.ru

Голикова: Число пожилых россиян в течение 15 лет вырастет на 7 миллионов

Вместе с тем вице-премьер отметила, что за последние два года темпы снижения рождаемости замедлились на 1,5%. Она также добавила, что число рождений третьих и последующих детей выросло на 6,6%.

Источник: РИА "Новости"

В течение 15 лет число пожилых россиян вырастет на семь миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Происходит старение населения в РФ. Собственно, не только у нас, но и во всем мире. В ближайшие 15 лет количество пожилых граждан у нас увеличится на семь миллионов человек», — сказала она.

Вместе с тем вице-премьер отметила, что за последние два года темпы снижения рождаемости замедлились на 1,5%. Она также добавила, что число рождений третьих и последующих детей в стране выросло на 6,6%.

Ранее Лайф сообщал, что Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. Кроме того, летом на 10% вырастут прожиточный минимум, который составит в среднем 13 919 рублей, и минимальный размер оплаты труда — до 15 279 рублей.

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