Голикова: Число пожилых россиян в течение 15 лет вырастет на 7 миллионов

В течение 15 лет число пожилых россиян вырастет на семь миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Происходит старение населения в РФ. Собственно, не только у нас, но и во всем мире. В ближайшие 15 лет количество пожилых граждан у нас увеличится на семь миллионов человек», — сказала она.
Вместе с тем вице-премьер отметила, что за последние два года темпы снижения рождаемости замедлились на 1,5%. Она также добавила, что число рождений третьих и последующих детей в стране выросло на 6,6%.
Ранее Лайф сообщал, что Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. Кроме того, летом на 10% вырастут прожиточный минимум, который составит в среднем 13 919 рублей, и минимальный размер оплаты труда — до 15 279 рублей.