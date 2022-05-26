09:54 (мск), источник: Life.ru
Теперь отгулы не сгорят и оплачиваются в двойном размере
Обновилась практика защиты прав работников: в каких случаях неиспользованные отгулы при увольнении не пропадают, разбирался Лайф.
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Ещё несколько лет назад при увольнении большинство работодателей компенсировали уходящему работнику только неиспользованные дни отпуска. Однако на самом деле выплате подлежит и компенсация за неиспользованные дополнительные дни отдыха (отгулы). Такой подход рекомендовал Минтруд, а с тех работодателей, кто действует вопреки рекомендациям, выплаты в принудительном порядке уже взыскивают российские суды. Но чтобы получить всё положенное по закону, требуется соблюдение определённых условий.
У Елены Дедовой (имя изменено), которая живёт в Тверской области, было 11 отгулов, и она не успела их использовать до увольнения. Так как женщина в период работы в свои выходные дни была согласна на предоставление ей отгулов вместо двойной оплаты, работодатель заплатил ей по обычной ставке, а про доплату за работу в выходные сказал, что, мол, надо было раньше брать отгулы. Женщина с этим не согласилась и обратилась в суд. Разбирательство по делу Елены провела Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции. В своём определении коллегия указала, что, поскольку работник утратил возможность использовать дополнительные дни отдыха по причине увольнения, работодатель обязан произвести выплату за его работу в выходные дни в двойном размере и ещё уплатить такому работнику компенсацию за задержку выплат причитающихся сумм.
— Согласно трудовому законодательству работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере, но вместо денежной компенсации сотруднику может быть предоставлен дополнительный день отдыха (статья 153 Трудового кодекса РФ. — Прим. Лайфа). Так как в законе нет отдельного указания, как поступать, если работник не использовал отгулы до своего увольнения, некоторые работодатели считают, что у увольняющихся неиспользованные отгулы сгорают. Однако такая позиция противоречит требованиям обязательной оплаты сверхурочного труда (статья 152 Трудового кодекса РФ. — Прим. Лайфа), — разъяснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.
При этом адвокат отметил, что все предоставленные, но не использованные за год дополнительные дни отдыха суммируются и должны быть предоставлены в любое согласованное с работником время. А если общая неоплаченная переработка за год превысит 120 часов, то работодатель является нарушителем трудового законодательства (статья 99 Трудового кодекса РФ) и за это ему грозит штраф до 50 000 рублей (статья 5.27 КоАП РФ).
Нередко возникают ситуации, когда работодатель привлекает сотрудника к работе в выходные или праздники, объясняя всё «внезапной необходимостью». При этом начальство настоятельно рекомендует или приказывает, например, выйти на дополнительную смену и обещает за это отгул в любое время, но почему-то «забывает» зафиксировать факт переработки.
— Если привлечение к работе в неурочные часы формально не зафиксировано, то с большой долей вероятности не будет не только положенной по закону двойной оплаты, но и с дополнительным днём отдыха могут возникнуть проблемы, — считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — При любой устной договорённости стоит напомнить работодателю, чтобы он оформил всё приказом, распоряжением или отметкой в табеле учёта рабочего времени. Без такой формализации отстоять свои права будет очень сложно. А после увольнения — практически невозможно.
На самом деле большинство работодателей, как правило, не отказывают в фиксировании переработки. Однако хотя Трудовой кодекс не ограничивает работника во времени использования отгулов, в некоторых случаях реализовать это право не так-то и просто.
Отгулы нельзя использовать без согласования с работодателем. Всё дело опять в формальной стороне вопроса. Ведь, заключая трудовой договор, работник обязуется добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка организации (так регламентировано в статье 21 Трудового кодекса). А это значит, что работодателя об отгуле надо уведомлять письменно и заранее, так как это предусмотрено правилами большинства компаний. Судебная практика считает, что без такого уведомления работодатель имеет право засчитать прогул и на основании этого даже уволить.
Отгулы могут иметь срок действия, если это предусмотрено трудовым договором, — так установил Верховный суд РФ. Тому работнику, кто согласен на внеурочную работу за отгулы, обязательно надо перечитать свой трудовой договор, так как сейчас нередки случаи, когда в этом документе содержится положение о порядке предоставления дней отдыха. И если в договоре указано, что работник обязуется использовать отгулы в течение одного календарного года, то оспаривать это положение можно только в суде. Но при этом придётся доказывать, что это именно работодатель не предоставлял отгул, хотя положенный день отдыха был надлежаще затребован.