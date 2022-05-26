Корабль Starliner приземлился в США, успешно завершив тестовый полет к МКС

Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Корабль начал схождение с орбиты приблизительно за 45 минут до запланированной посадки. В 18:49 по времени Восточного побережья США (01:49 мск 26 мая) он приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Посадка была осуществлена при помощи трех парашютов. Starliner доставил на Землю порядка 270 кг полезных грузов.
Конструкция Starliner позволяет ему осуществлять мягкую посадку на сушу, подобно российским спускаемым модулям. Корабли Dragon основного конкурента Boeing — компании SpaceX — разработаны таким образом, чтобы возвращаться на Землю, осуществляя посадку на воду.
Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V 19 мая с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он в автоматическом режиме произвел стыковку с МКС. Отстыковка корабля от орбитальной станции была осуществлена в среду. В случае успеха беспилотной миссии специалисты NASA и Boeing намерены провести пилотируемый тестовый запуск корабля к МКС, после чего Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов на орбитальный комплекс.
Масса корабля составляет 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Впервые Starliner был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. В августе прошлого года инженеры Boeing предприняли еще одну попытку запуска аппарата, но тогда старт был отменен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.