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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

Группа «ДДТ» опровергла сообщения о прекращении концертов в России

Группа «ДДТ» опровергла сообщения о том, что коллектив якобы прекратил концертную деятельность в России.

Источник: РИА "Новости"

На официальной странице «ДДТ» в социальной сети «ВКонтакте» отрывок интервью, в котором лидер группы Юрий Шевчук говорил о прекращении концертов, назвали вырванным из контекста. «Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!» — заверили в «ДДТ».

В интервью израильскому радио Юрий Шевчук говорит: «В России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь».

Ранее Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

До этого стало известно, что на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе был составлен протокол за административное нарушение. Очевидцы сообщали, что он во время выступления рассуждал о Родине.

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