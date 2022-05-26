13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зонд NASA InSight прислал прощальное селфи с Марса
Марсоход больше не сможет фотографировать.
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Космическое агентство NASA опубликовало на своей официальной странице последнее фото зонда InSight. Из-за скопившейся на панелях пыли у него заканчивается энергия. InSight сделал эту фотографию 24 апреля 2022 года, на 1211 марсианский день миссии.
С помощью роботизированной руки аппарат сфотографировал себя в различных положениях, после чего снимки объединили. Данный манипулятор должен произвести несколько движений, чтобы получилось отснять полное селфи посадочного модуля.
NASA планирует поместить руку в состояние покоя, так называемую «позу выхода на пенсию» до конца мая 2022 года. За четыре года работы InSight зафиксировал 1313 марсотрясений.
Ранее мы рассказывали о необычных фото, присланных с Марса.
Олеся Маевская