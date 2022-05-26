ВЦИОМ: большинство россиян не опасаются массового дефицита товаров

По данным социологов, россияне в подавляющем большинстве полагают, что отечественные производители скорее смогут заменить зарубежные фирмы в сегментах производства продуктов питания — 94% опрошенных, предметов гигиены — 91%, бытовой химии — 90%, строительных и отделочных материалов — 86%. Чуть реже выражали мнение о возможности импортозамещения в производстве медикаментов и лекарств, в авиационной отрасли и изготовлении промышленного оборудования.
55% опрошенных считают, что отечественные производители скорее смогут заместить иностранное медицинское оборудование, 34% полагают, что это невозможно. В вопросе импортозамещения автомобилей и автозапчастей мнения разделились: 50% считают, что российские компании скорее смогут заменить иностранные, 40% — скорее не смогут.
В вопросе качества российский производитель также выигрывает — так думает 56% опрошенных, около 22% отдает предпочтение качеству импортных товаров.
После того как западные страны ввели санкции в отношении России из-за начала военной операции на Украине, в стране несколько раз возникал ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Так, в начале апреля «Коммерсантъ» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, который возник из-за повышенного спроса. Специалисты пояснили, что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5−2 раза, в «Интероптике» — в 2−2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3−4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15−20%.
Представители правительства неоднократно заявляли об отсутствии риска дефицита различных продуктов. так, вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что в стране нет риска дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций западных стран, власти переориентируют рынок и расширяют торговлю с дружественными странами. В Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит средств бытовой химии.