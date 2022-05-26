17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии нашли рыбоподобного прародителя древних животных
Маленькое существо сделало огромный шаг для эволюции.
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Похожее на рыбу четырехконечное существо Palaeospondylus gunni возрастом 390 миллионов лет — последнее, кого вы ожидаете найти в своем генеалогическом древе. Однако недавние исследования японских ученых доказали, что оно вполне может быть одним из наших самых ранних предков, пишет Daily Mail.
С помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии ученые смогли понять, кому принадлежали окаменелые останки рыбоподобного существа, найденные в Шотландии в 1890-м году. Длина найденного Palaeospondylus составляла чуть больше 5 см, но у него не было ни конечностей, ни головы. Это затрудняло реконструкцию черепа, и ученым было сложно включить этот экземпляр в эволюционное древо какого-либо животного.
За последнее столетие Palaeospondylus был причислен к беспанцирным, панцирным, бесчелюстным, миксиновым, хрящевым рыбам. Отдельные ученые-энтузиасты видели в нем прародителя двоякодышащей рыбы и даже химеры. Тацуя Хирасава из Токийского университета пропустил существо через томограф и разглядел у него в голове подозрительно знакомое строение мозга. Полученные данные помогают определить существо в самый низ генеалогического древа позвоночных, включая человека.
Японские ученые уверены, что перед нами не столько рыба (хотя они все же осторожно отнесли Palaeospondylus к кистеперым), сколько сделавшее первые шаги четвероногое (Tetrapoda). Причем отсутствие лап этим шагам нисколько не мешает — речь идет о шагах эволюционных.
Олеся Маевская