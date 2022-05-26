22:47 (мск), источник: ТАСС
Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Клавишнику британской музыкальной группы было 60 лет.
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ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Клавишник британской музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг группой в Twitter.
«Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — отмечается в заявлении.
Музыкант стоял у истоков группы, основанной в 1980 году в городе Базилдон под Лондоном и ставшей законодательницей мод в электронной музыке.