Штраф за новые окна: кому он грозит уже этим летом Участились случаи, когда владельцев квартир заставляют демонтировать только что установленные новые окна
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
22:47 (мск), источник: ТАСС

Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер

Клавишнику британской музыкальной группы было 60 лет.

Источник: AFP 2022

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Клавишник британской музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг группой в Twitter.

«Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — отмечается в заявлении.

Музыкант стоял у истоков группы, основанной в 1980 году в городе Базилдон под Лондоном и ставшей законодательницей мод в электронной музыке.

 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь