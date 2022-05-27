Кабмин выделит почти 1 млрд рублей на закупку в российские школы госсимволов

«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей», — говорится в документе.
Согласно проекту распоряжения, эти бюджетные ассигнования направляются субъектам РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование». Всего субсидии выделяются 31 региону. Лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,9 млн рублей), Челябинская область (55,2 млн рублей).
Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года, в пилотном режиме эту практику начнут с мая. Президент России Владимир Путин поддержал идею, отметив, что такие церемонии нужно проводить достойно.