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11:47 (мск), источник: Известия

В Госдуме намерены вернуть звание «Мать-героиня»

Депутаты Госдумы намерены восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. Такой законопроект разрабатывают в «Единой России», сообщила «Известиям» замглавы профильного комитета Татьяна Буцкая.

Источник: Известия

С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к президенту РФ Владимиру Путину обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Это звание появилось в СССР в 1944 году, в нелегкие времена, когда стало понятно, что именно женщинам предстоит поднимать страну, напомнила общественница.

Работа над законопроектом о возвращении звания «Мать-героиня» уже идет, сообщила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Мало назвать женщину “Мать-героиня” и вручить ей орден. Хотя признание тоже очень важно, но хотелось бы вложить в это звание еще и привилегии, меры поддержки для семьи женщины, которая родила стольких детей. Мы прорабатываем инициативу именно с этой точки зрения», — сказала она.

Государственные награды для родителей существуют и сейчас. Например, есть орден «Родительская слава», напомнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко. Важно, чтобы рождение детей наделяло женщину особым статусом в обществе, считает он.

«Матери-героине тоже должно полагаться материальное вознаграждение. Решение о стимулировании не будет таким уж затратным», — полагает эксперт.

Статус матери-героини должен обязательно сопровождаться мерами материальной поддержки, согласны общественники. Например, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович, мать семи детей, предлагает ввести для его обладательниц ежегодные выплаты и возможность быть приравненной к ветерану труда.

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